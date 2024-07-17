Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз продлил санкции против России

ЕС одобрил продление на полгода санкций против России

close
100%
Yves Herman/Reuters

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

«Послы ЕС согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев», — сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующее решение будет формально утверждено 22 июля на встрече министров иностранных дел ЕС.

Отмечается, что последний раз ограничительные меры против РФ продлевались в конце января на шесть месяцев – до 31 июля 2024 года.

До этого Евросоюз продлил на полгода старые индивидуальные санкции против РФ, которые были введены впервые после присоединения Крыма к России. В процессе обновления перечня из него исключили троих граждан РФ и еще девять умерших. Данные меры будут действовать до 15 сентября 2024 года.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами