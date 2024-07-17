Евросоюз продлил санкции против России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

«Послы ЕС согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев», — сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующее решение будет формально утверждено 22 июля на встрече министров иностранных дел ЕС.

Отмечается, что последний раз ограничительные меры против РФ продлевались в конце января на шесть месяцев – до 31 июля 2024 года.

До этого Евросоюз продлил на полгода старые индивидуальные санкции против РФ, которые были введены впервые после присоединения Крыма к России. В процессе обновления перечня из него исключили троих граждан РФ и еще девять умерших. Данные меры будут действовать до 15 сентября 2024 года.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.