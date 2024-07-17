Несколько пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

Трое пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» остаются в больницах в состоянии средней тяжести, динамика у пациентов положительная. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Трое пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается врачами как средней тяжести», — сказал он.

До этого глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявлял, что к теракту в подмосковном «Крокусе» причастна интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и граждане России.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении, позднее — еще нескольких.

Всего в теракте пострадал 551 человек, жизни 144 человек спасти не удалось.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».