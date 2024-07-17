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HR-эксперт перечислила основные характеристики здоровой рабочей среды

HR-эксперт Махмутова: здоровая рабочая среда подразумевает развитие сотрудников

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Поддерживать здоровую рабочую среду в коллективе поможет подход, основанный на HR-концепциях и психологических исследованиях. Об этом в беседе с РИАМО сообщила HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП) Диана Махмутова.

По словам эксперта, для каждого работника важен личный контроль, свобода принятия решений, обратная связь, определенность будущего и социальная поддержка.

«Возможность использования и приобретения навыков. Постоянное развитие и применение навыков поддерживает мотивацию сотрудников и позволяет им чувствовать свою профессиональную значимость», — отметила Махмутова.

Также важно адекватное соотношение между поставленными задачами и реальными возможностями работников, чтобы предотвратить перегрузки и выгорание, продолжила она. Кроме того, по ее словам, сотрудникам необходимы безопасность на рабочем месте, материальная мотивация и перспективы карьерного роста.

До этого Махмутова объяснила, как коллегам поддерживать отношения на удаленке. Эксперт посоветовала чаще устраивать неформальные онлайн-встречи. Кроме того, создать дружескую атмосферу в коллективе помогут традиции, например, синхронные просмотры фильмов с последующим обсуждением или даже онлайн-обеды, отметила она.

Ранее эксперт дала советы, как отказать начальнику в сверхурочной работе.

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