В Москве мужчина избил на улице жену и отобрал у нее младенца

В Москве очевидцы сняли на видео разборки, предположительно, между семейной парой. Запись опубликовал Telegram-канал «Некрасовка сообщество».

Инцидент произошел у дома 4 по улице Лавриненко. На кадрах мужчина с криками «Пошли домой» грубо тянет за одежду свою супругу, которая в это время держит на руках грудного младенца. Затем мужчина берет жену без разрешения на руки и после они пропадают из поля зрения снимавшей. За кадром слышны крики матери ребенка.

Приславшая в канал видео очевидица отметила, что от агрессора досталось не только матери младенца, но и прохожей, которая пыталась отбить женщину от мужа. Позже в канале появилось сообщение еще от одной местной жительницы, которая уточнила, что мужчина напал на ее детей, вмешавшихся в семейный конфликт.

«Моим детям тоже досталось от этого сумасшедшего человека. Дети увидели, пошли на помощь женщине, он ударил, поцарапал дочке все руки, руку поднял на сына! Дети мои несовершеннолетние», — уточнила москвичка.

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