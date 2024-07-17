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Экс-журналиста «Фонтанки» объявили в розыск по иноагентскому делу

МВД объявило в розыск экс- журналиста «Фонтанки» Захарова по делу об иноагентах

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Кадр из видео/BBC News - Русская служба/Youtube

Бывший журналист «Фонтанки» и русской службы «Би-би-си» Андрей Захаров (признан в РФ иностранным агентом) попал в базу розыска министерства внутренних дел РФ. Его карточку можно найти на странице «Внимание, розыск!» на портале МВД.

В карточке указано, что Захарова разыскивают в связи с открытием в отношении него уголовного дела. Известно, что против него возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, которое могли завести из-за постов в Telegram.

В апреле в петербургской квартире Захарова прошли обыски. Также силовики приходили к журналистке «Фонтанки» Ксении Клочковой. СМИ писало, что на Захарова возбудили дело о фейках про ВС РФ, а Клочкова проходила по нему в качестве свидетеля.

Захаров ушел из «Фонтанки» в 2016 году, после чего работал в РБК, а также на «Би-би-си» и издание «Проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В 2021 году его признали иноагентом, и он покинул Россию.

Ранее Минюст признал иноагентом правнучку летчика Чкалова.

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