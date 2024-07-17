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В Екатеринбурге прошел многотысячный Царский крестный ход

В Екатеринбурге 45 тысяч человек приняли участие в Царском крестном ходе

В Екатеринбурге прошла Царская ночь. Тысячи паломников из России и из-за рубежа собрались, чтобы почтить память царской семьи. Об этом сообщает Tsargrad.tv

«По предварительным данным, порядка 45 000 верующих приняли участие в главных богослужениях Царских дней в 106-ю годовщину духовного подвига святой царской семьи и их верных слуг», — сообщила Екатеринбургская епархия.

Главным мероприятием стал крестный ход. Паломники прошли путь длиной 20 км, который 106 лет назад преодолела царская семья. В царской ночи приняли участие не только граждане России, но и Новой Зеландии, Австрии, Германии, Чехии и других стран.

Расстрел царской четы (последнего российского императора Николая II и его семьи) был осуществлен в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Также были расстреляны члены свиты.

О самых громких покушениях на мировых лидеров ранее рассказывала «Газета.Ru».

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