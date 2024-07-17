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Уральские таможенники задержали иностранца с десятками тысяч евро

Таможенники Кольцово задержали гражданина Германии с 20 тысячами евро

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Федеральная таможенная служба

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможенного контроля задержали иностранца, который пытался ввезти в Россию десятки тысяч евро, не задекларировав. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, гражданин Германии прибыл рейсом из Стамбула. При проверке во время пересечения «зеленого» коридора, иностранца остановили работники аэропорта для дополнительного досмотра. Инспектор обнаружил у мужчины 20 060 евро.

«В ходе устного опроса житель Германии пояснил, что в России хотел купить автомобиль своей подруге. О необходимости декларирования денежных средств, по его словам, не знал», — рассказали в управлении.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему вернули разрешенную к провозу сумму, оставшиеся деньги изъяли и поместили на хранение.

До этого российские таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей.

Ранее мужчина перевозил у себя в штанах более сотни змей, но попался на таможне.

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