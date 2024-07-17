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На Украине транссексуал похитил ребенка из роддома из-за того, что очень хотел детей

В Полтавской области транссексуал украл младенца из роддома

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Национальная полиция Украины

У украинки похитили ребенка прямо из перинатального центра. Об этом сообщает народная полиция страны.

Инцидент произошел в Кременчуге Полтавской области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая выходила из учреждения с большим свертком. Однако позже выяснилось, что в центр проник мужчина-транссексуал.

Правоохранители задержали 25-летнего украинца и забрали младенца. На данный момент жизни новорожденного ничего не угрожает, его вернули матери.

«Свой поступок задержанный объяснил тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить», – сообщается в публикации.

На данный момент идет досудебное расследование. В действиях мужчины усмотрели признаки похищения малолетнего. В рамках законодательства задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители также обратили внимание на сотрудников учреждения. Их подозревают в халатности.

Ранее сосед похитил ребенка из-за долгов его отца и требовал выкуп.

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