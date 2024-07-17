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В Удмуртии россиянин выбросил девочку из окна 17-го этажа

В Ижевске мужчина выбросил ребенка из окна многоэтажки

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Shutterstock

В Ижевске выпадение 11-летней девочки из окна закончилось уголовным делом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, 25-летний молодой человек выбросил пострадавшую с высоты 17-го этажа, после чего прыгнул за ней. Обоих нашли под окнами дома, но приехавшие на место медики спасти их не смогли.

По словам собеседника, у мужчины наблюдались проблемы с психикой, диагноз не уточняется.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. Так, прокурор Индустриального района города прибыл на место, в ведомстве проводят проверку после инцидента.

В следственном комитете региона возбудили уголовное дело. По их данным, и у девочки, и у молодого человека заметили травмы, характерные для падения с высоты.

Специалисты ведомства проводят все необходимые мероприятия, в том числе осмотр места происшествия. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве мальчик случайно выпал из окна, прыгая на диване.

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