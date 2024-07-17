Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проект о расширении бесплатной юрпомощи для многодетных семей потребовал доработки

Кабмин: проект о бесплатной юрпомощи для многодетных семей требует доработки

close
100%
Depositphotos

Правительство России призвало значительно переработать законопроект о бесплатных нотариальных действиях для многодетных семей, а также о предоставлении бесплатной юридической помощи для таких семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заключение правительства по инициативе.

«Законопроект требует значительной доработки», — говорится в заключении правительства, подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко.

В документе отмечается, что такая привилегированная категория нотариальных действий — «действия, связанные с несовершеннолетними детьми» — подразумевает «широкий интерпретационный диапазон», при этом критерии для отнесения к данной категории не определены в законопроекте.

Кроме того, Григоренко не представил финансово-экономического обоснования для выполнения новых обязательств, как указано в тексте документа.

В разговоре с РИА Новости сенатор отметил, что он намерен учесть замечания правительства по законопроекту и повторно представить инициативу для рассмотрения.

Он считает, что власти должны гарантировать многодетным семьям доступ к бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав детей.

Ранее Путин поручил разобраться с выплатами многодетным семьям на ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами