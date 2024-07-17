Проект о расширении бесплатной юрпомощи для многодетных семей потребовал доработки

Правительство России призвало значительно переработать законопроект о бесплатных нотариальных действиях для многодетных семей, а также о предоставлении бесплатной юридической помощи для таких семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заключение правительства по инициативе.

«Законопроект требует значительной доработки», — говорится в заключении правительства, подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко.

В документе отмечается, что такая привилегированная категория нотариальных действий — «действия, связанные с несовершеннолетними детьми» — подразумевает «широкий интерпретационный диапазон», при этом критерии для отнесения к данной категории не определены в законопроекте.

Кроме того, Григоренко не представил финансово-экономического обоснования для выполнения новых обязательств, как указано в тексте документа.

В разговоре с РИА Новости сенатор отметил, что он намерен учесть замечания правительства по законопроекту и повторно представить инициативу для рассмотрения.

Он считает, что власти должны гарантировать многодетным семьям доступ к бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав детей.

Ранее Путин поручил разобраться с выплатами многодетным семьям на ипотеку.