Пенсионерам пяти категорий в августе повысят пенсии

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсионерам пяти категорий в августе этого года повысят пенсии. Об этом сообщается на сайте издания «Аргументы и факты».

По его словам, в первую категорию войдут пенсионеры, которые работали в прошлом году.

Доцент отметил, что в 2023 году в РФ насчитывалось 8 млн трудящихся пенсионеров. Он добавил, что надбавка к пенсии будет индивидуальной.

Во вторую категорию попали пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет.

Эксперт направления «Народный Фронт. Аналитика» Ирина Блинкова добавила, что выплаты будут увеличены тем пенсионерам, которые в июле 2024 года уже установили первую группу инвалидности.

Также доплаты повысят членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной отрасли.

Еще одна категория, которая может ожидать роста пенсии в августе — граждане, получающие накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о выплате работающим гражданам РФ, которые имеют двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточного минимума.

Ранее Путин подписал закон о повышении пенсий военнослужащих.