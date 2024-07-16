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В Ростове произошли аварийные отключения электроэнергии

В Ростове из-за сбоя на АЭС начались аварийные отключения света

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Shutterstock

Из-за сбоя в работе Ростовской атомной электростанции в Ростове-на-Дону начались аварийные отключения электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В настоящее время света нет в Западном, Центральном районах и в Александровке.

Мэр отметил, что для бесперебойного электроснабжения городских лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии. Сформированы аварийные бригады, которые в случае выявлении нештатных ситуаций незамедлительно проведут необходимые ремонтные работы.

По словам Логвиненко, после восстановления работы Ростовской АЭС все потребители будут оперативно подключены к электроснабжению.

До этого сообщалось, что на Ростовской атомной электростанции выявлены неполадки. Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования станции в южных регионах России ввели временные ограничения потребления электроэнергии.

Ранее власти Ростовской области решили частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия.

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