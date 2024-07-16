В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали три села в регионе.

«Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Глава региона пояснил, что село Ясные Зори в Белгородского района подверглось обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки были повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия. Село Новопетровка Валуйского городского округа атаковали беспилотники, в результате различные повреждения получили два частных домовладения.

Кроме этого, один беспилотник атаковал сельхозпредприятие в районе города Шебекино. На объекте были повреждены кровля и остекление офисного здания.

По словам губернатора, информация о последствиях еще уточняется.

До этого Гладков сообщал, что власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка.

Ранее Гладков сообщил о проблемах со здоровьем.