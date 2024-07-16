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«Здоровое Отечество», «Росконгресс» и Центр спортивной подготовки займутся пропагандой ЗОЖ

В России будут развивать проекты по популяризации спорта

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Depositphotos

Фонд «Росконгресс» и Центр спортивной подготовки сборных команд России будут сотрудничать с общественным движением «Здоровое Отечество». Соответствующие соглашения были подписаны на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Радует, что все больше организаций хотят сотрудничать со «Здоровым Отечеством», быть причастными к нашим проектам. За несколько месяцев мы подписали уже пять стратегически важных соглашений о взаимодействии», — отметила руководитель движения Екатерина Лещинская.

По ее словам, подписанные соглашения помогут воплотить в жизнь спортивно-массовые проекты движения на федеральном уровне.

Екатерина Лещинская отметила, что представители организации «Здоровое Отечество» намерены изменить отношение россиян к здоровью и спорту.

Движение уже реализует несколько федеральных проектов. Среди них — шоу-турнир «Тот самый физрук», объединяющий школьных учителей физкультуры из разных регионов страны, а также «Марафон зарядок» со знаменитыми спортсменами.

В планах организации — провести в 2025 году «Парад спорта» на Красной площади и развить проект «Антивейп», направленный на борьбу с распространением электронных сигарет и вейпинга среди молодежи.

Кавказский инвестиционный форум стартовал в Грозном 15 июля и продлится три дня. Мероприятие стало площадкой для обсуждения инвестиционного потенциала отдельных регионов СКФО и перспектив развития всего Северного Кавказа.

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