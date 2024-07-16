На Ставрополье введены временные ограничения потребления электроэнергии

Временное ограничение потребления электроэнергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«На Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии», — сообщил глава региона.

Владимиров добавил, что на Ставрополье из-за этого временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях региона.

По словам губернатора, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии — с 22:00 до 23:00 часов 16 июля.

Незадолго до этого сообщалось, что в Крыму из-за жаркой погоды вводятся циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объёма потребляемой энергии.

Временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сто улиц остались без света из-за аварии.