Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Источник сообщил о стычке террориста из «Крокуса» и сотрудника СИЗО

МК: в СИЗО произошла стычка с участием обвиняемого в теракте в «Крокусе»

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В СИЗО «Лефортово» якобы произошел конфликт между фигурантом по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджоном Мирзоевым и одним из сотрудников следственного изолятора. Об этом сообщает «МК».

Все боевики, устроившие теракт в концертном зале, содержатся в разных камерах, любая коммуникация между ними строго запрещена. Служащие изолятора ежедневно заходят в камеры и осматривают, принимают письменные заявления.

По данным издания, инцидент произошел после того, как оперработник изолятора высказал свои претензии обвиняемому в терроризме. Как пишет «МК», сотрудник был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый якобы начал критиковать ислам в грубой форме. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки.

Официально эту информацию подтвердить не удалось.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям.

26 июня стало известно, что Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», свидетелями которого проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей.

Ранее стало известно о причастности россиян к теракту в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами