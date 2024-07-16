Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Ростовской АЭС оценили последствия отключения одного из энергоблоков

Пресс-служба Ростовской АЭС заявила, что безопасная работа станции не нарушена

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Отключение энергоблока №1 на Ростовской атомной электростанции (АЭС) не нарушило ее безопасную работу. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта.

В заявлении отмечается, что вывод энергоблока из эксплуатации произошел в 15:21 (совпадает с мск). Причиной послужило срабатывание защиты генератора, уточнили представители АЭС.

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас специалисты устанавливают причины срабатывания защиты. После того, как их устранят, сотрудники станции начнут готовить энергоблок к подключению к сети.

Днем 16 июля министерство энергетики РФ заявило о введении временных ограничений потребления электричества в южных регионах страны. В ведомстве рассказали, что властям пришлось пойти на такой шаг из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ради сохранения устойчивости энергетической системы государства. О том, какие именно неполадки были зафиксированы на станции, в тот момент не уточнялось.

Ранее аномальная жара спровоцировала энергетический кризис на юге РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами