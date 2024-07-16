На Ростовской АЭС оценили последствия отключения одного из энергоблоков

Отключение энергоблока №1 на Ростовской атомной электростанции (АЭС) не нарушило ее безопасную работу. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта.

В заявлении отмечается, что вывод энергоблока из эксплуатации произошел в 15:21 (совпадает с мск). Причиной послужило срабатывание защиты генератора, уточнили представители АЭС.

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас специалисты устанавливают причины срабатывания защиты. После того, как их устранят, сотрудники станции начнут готовить энергоблок к подключению к сети.

Днем 16 июля министерство энергетики РФ заявило о введении временных ограничений потребления электричества в южных регионах страны. В ведомстве рассказали, что властям пришлось пойти на такой шаг из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ради сохранения устойчивости энергетической системы государства. О том, какие именно неполадки были зафиксированы на станции, в тот момент не уточнялось.

Ранее аномальная жара спровоцировала энергетический кризис на юге РФ.