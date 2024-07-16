В Крыму начались веерные отключения электроэнергии

В Крыму из-за жаркой погоды вводятся веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии», — написал он.

Веерное отключение — циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объёма потребляемой энергии.

Советник главы Крыма добавил, что возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов. Крючков призвал жителей региона экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.

Также он сообщил, что аномальные температуры увеличили нагрузку на «горячие» линии «Крымэнерго» и коммунальщиков.

Незадолго до этого сообщалось, что временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

В тот же день стало известно, что в Краснодаре сто улиц остались без света из-за аварии. Причина — повреждения на линиях трансформаторных подстанций

Ранее в Ростовской области из-за жары ограничили подачу электроэнергии.