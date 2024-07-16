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Крупные города Крыма на время останутся без света

В Ялте, Феодосии и Керчи временно отключат электричество

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Depositphotos

Временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал »Крымэнерго».

«В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК «Крымэнерго» 16.07.2024 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)», — сообщили в «Крымэнерго».

Кроме Ялты, Феодосии и Керчи, без света на некоторое время останутся Алушта, Судак и более десятка других населенных пунктов.

До этого в Краснодаре сто улиц остались без света.

По данным ЕДДС, временные ограничения электроснабжения потребителей вводятся по команде регионального диспетчерского управления — Кубанского регионального диспетчерского управления (РДУ).

Ранее в центре Волгограда было отключено электричество после технологических проблем.

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