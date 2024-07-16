Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области ограничили въезд в 14 населенных пунктов

Гладков: в Белгородской области ограничили въезд в 14 населенных пунктов

close
100%
РИА Новости

Власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что запрет коснется трех населенных пунктов в Белгородском районе и одного села в Борисовском районе. Также доступ ограничат в два населенных пункта в Грайворонском городском округе, пять населенных пунктов в Шебекинском городском округе и три села в Краснояружском районе.

По словам главы субъекта, на въездах в села и поселки планируют установить контрольно-пропускные пункты (КПП). Здесь будут останавливать и разворачивать любой общественный транспорт, включая такси.

«Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту», — говорится в заявлении.

Гладков уточнил, что получившим разрешение на въезд гражданам будут предоставлять бронежилеты с касками. При этом попасть в населенный пункт они смогут только на бронированных автомобилях в сопровождении военнослужащих и представителей муниципалитетов.

«Я надеюсь, что вы согласитесь — женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо», — добавил губернатор области.

Ранее Гладков поручил ввести компенсации за аренду жилья для жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами