В Белгородской области ограничили въезд в 14 населенных пунктов

Власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что запрет коснется трех населенных пунктов в Белгородском районе и одного села в Борисовском районе. Также доступ ограничат в два населенных пункта в Грайворонском городском округе, пять населенных пунктов в Шебекинском городском округе и три села в Краснояружском районе.

По словам главы субъекта, на въездах в села и поселки планируют установить контрольно-пропускные пункты (КПП). Здесь будут останавливать и разворачивать любой общественный транспорт, включая такси.

«Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту», — говорится в заявлении.

Гладков уточнил, что получившим разрешение на въезд гражданам будут предоставлять бронежилеты с касками. При этом попасть в населенный пункт они смогут только на бронированных автомобилях в сопровождении военнослужащих и представителей муниципалитетов.

«Я надеюсь, что вы согласитесь — женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо», — добавил губернатор области.

Ранее Гладков поручил ввести компенсации за аренду жилья для жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области.