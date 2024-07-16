Две пенсионерки сорвали угон мотоцикла и обратили бандитов в бегство

В Великобритании пожилые женщины остановили бандитов в масках, пытавшихся угнать дорогой мотоцикл. Об этом пишет Daily Mail.

Попытка угона дорогого мотоцикла произошла в городе Лидс на севере страны и попала на видео. На кадрах видно, как двое грабителей в масках подъезжают на белом скутере к черному мотоциклу. В это же время на парковку выходят две пенсионерки, которые решают вмешаться в происходящее.

Пожилая женщина смело обращается с вопросом к злоумышленникам, пока один из них остается за рулем, а второй пытается сломать противоугонный замок молотком.

В итоге мужчине не удалось разбить замок, после чего подельники предпочли покинуть место происшествия. При этом вторая пенсионерка стала преследовать их и кричать: «Вернитесь немедленно». В полиции Западного Йоркшира пока не комментировали инцидент.

Ранее в Крыму грабителя, укравшего у пенсионерки сумку, задержали двое спортсменов-борцов.