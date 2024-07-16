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В Краснодаре сто улиц остались без света

ЕДДС: жители ста улиц Краснодара остались без света из-за аварии на сетях

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города в Telegram-канале.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе, в Прикубанском округе. Причина отключения — повреждение на линии», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в городе не работают 177 трансформаторных подстанций.

По данным ЕДДС, временные ограничения электроснабжения потребителей вводятся по команде регионального диспетчерского управления — Кубанского регионального диспетчерского управления (РДУ).

После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления будут отменены. Электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме.

Похожий случай произошел в Краснодаре 8 июля. В тот день жители 35 улиц Прикубанского района города временно остались без электричества из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.

Ранее в центре Волгограда было отключено электричество после технологических проблем.

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