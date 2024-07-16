На юге РФ ввели временные ограничения потребления электроэнергии

Временные ограничения потребления электроэнергии ввели в южных регионах РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства энергетики.

Из заявления следует, что неполадки выявили на Ростовской атомной электростанции (АЭС). Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы, ход которых находится на особом контроле профильного ведомства.

«В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в публикации.

9 июля Минэнерго РФ сообщило, что аномально высокая температура воздуха привела к нарушению электроснабжения в ряде южных регионов страны. Речь идет о Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Астраханской области.

По информации ведомства, из-за жаркой погоды без света остались около 600 тыс. жителей этих субъектов. Однако в тот же день все неполадки были устранены, и абонентов вновь подключили к сети.

Ранее власти Ростовской области решили частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия.