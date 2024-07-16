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Стало известно, когда авиакомпания Red Wings может получить первые Ил-114

Крутов: авиакомпания Red Wings может получить первые Ил-114 в 2026 году

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Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА «Новости»

Авиакомпания Red Wings обсуждает закупку самолетов Ил-114, прорабатывается поставка трех таких воздушных судов и опцион на поставку еще пяти самолетов. Об этом журналистам заявил заместитель гендиректора по коммерции авиакомпании Александр Крутов, передает ТАСС.

Первые такие самолеты авиакомпания может получить в 2026 году.

«Первый самолет сможем получить в 2026 году. Подписание твердого контракта пока в процессе. Кроме того, наши планы по приобретению МС-21 и импортозамещенного Superjet сохраняются», — сказал Крутов.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация в ближайшие годы поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, стороны заключили твердые контракты на эти воздушные суда. Однако он не уточнил, поступят ли в парк национального перевозчика все эти 11 бортов с двумя членами экипажа или производитель не успеет модернизировать часть из них.

До этого стало известно, что первые 11 самолетов Ту-214 для авиакомпании «Аэрофлот» будут вмещать 175 пассажиров: 12 бизнес-мест и 163 — в классе «эконом».

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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