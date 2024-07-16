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На Урале бывшего вагнеровца осудили за ограбление магазина с топором

В Челябинской области экс-вагнеровец ограбил с топором магазин и получил срок

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В Троицке Челябинской области суд признал местного жителя Кирика В. виновным по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Обвиняемый в балаклаве с топором в руках зашел в магазин спиртного и вынес оттуда бутылку с алкоголем, не заплатив. По версии мужчины, он взял вино, чтобы согреться, так как замерз, ожидая в районе, где находился магазин, своего знакомого, который задолжал ему 15 тысяч рублей. Топор он взял с собой, чтобы якобы припугнуть должника и не собирался пугать продавщицу.
Также обвиняемый отметил, что не подумал, что его вид мог напугать работницу торгового зала.

Мужчина частично признал вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что Кирик возместил ущерб и принес извинения потерпевшей. Также уралец предоставил данные о малолетнем ребенке, который находится на его иждивении, а также государственные награды и награды ЧВК «Вагнер» за участие в СВО.

Суд приговорил жителя Троицка к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Ранее мужчину, открывшего стрельбу в драке с вагнеровцами, арестовали в Челябинске.

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