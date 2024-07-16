Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биолог предупредила о «нашествии» ядовитых медуз в Крыму

Профессор Темерева заявила об опасности купания в Крыму на фоне нашествия медуз

В Крыму наблюдается «нашествие» медуз-корнеротов. Об этом RT рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — предупредила биолог.

Темерева добавила, что из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги — обширные и болезненные. Однако, может ли контакт с этими медузами привести к летальному исходу, биолог не ответила.

Эксперт при этом обратила внимание, что существует фактор индивидуальной непереносимости. Тогда будет реакция на контакт, усугубленная еще и аллергическими проявлениями.

Корнероты — это целая группа медуз. Их представители являются самыми крупными у побережий Южной Европы. У Крыма корнерота можно увидеть и в Причерноморье, а также в Приазовье. Появляются медузы периодически, но иногда в больших количествах. Тогда спасатели запрещают купание.

До этого сообщалось, что в районе Анапы в море тоже наблюдается «нашествие» медуз — около берега скопились тысячи этих существ.

Ранее биологи предупредили москвичей о появлении новых существ в водоемах из-за жары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами