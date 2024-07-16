Биолог предупредила о «нашествии» ядовитых медуз в Крыму

В Крыму наблюдается «нашествие» медуз-корнеротов. Об этом RT рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — предупредила биолог.

Темерева добавила, что из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги — обширные и болезненные. Однако, может ли контакт с этими медузами привести к летальному исходу, биолог не ответила.

Эксперт при этом обратила внимание, что существует фактор индивидуальной непереносимости. Тогда будет реакция на контакт, усугубленная еще и аллергическими проявлениями.

Корнероты — это целая группа медуз. Их представители являются самыми крупными у побережий Южной Европы. У Крыма корнерота можно увидеть и в Причерноморье, а также в Приазовье. Появляются медузы периодически, но иногда в больших количествах. Тогда спасатели запрещают купание.

До этого сообщалось, что в районе Анапы в море тоже наблюдается «нашествие» медуз — около берега скопились тысячи этих существ.

Ранее биологи предупредили москвичей о появлении новых существ в водоемах из-за жары.