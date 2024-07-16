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Новая версия крушения: «Суперджет» могла направить в землю система защиты

«Известия»: Superjet мог упасть из-за ошибки механика на авиазаводе

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bbbreaking/Telegram

Самолет Sukhoi Superjet-100 мог упасть под Коломной из-за неправильной установки датчиков угла атаки. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что речь идет об ошибке одного из техников Луховицкого авиазавода. Во время тяжелой формы технического обслуживания борта он установил два из четырех датчиков угла атаки с отклонением от нормы в пять градусов, рассказал источник.

В результате в землю самолет направила система защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания — из-за неправильных показаний. Пилоты, по мнению источников издания, не имели возможности обойти систему защиты и не успели выйти из пикирования, куда вошел самолет перед падением.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в сети появились новые кадры падения «Суперджета».

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Крушение «Суперджета»
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