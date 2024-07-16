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СК заявил о росте числа экстремистских преступлений мигрантов на 55%

СК РФ: число совершенных мигрантами экстремистских преступлений возросло на 55%

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Максим Блинов/РИА Новости

Число экстремистских преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 55% за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

16 июля председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание по итогам работы территориальных следственных органов в 1-м полугодии, в ходе которого, в том числе, обсуждались результаты расследования преступлений в миграционной сфере.

«Только за 6 месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% – развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — приводит ведомство свою статистику.

Бастрыкин в ходе совещания заявил, что все это требует пристального внимания со стороны правоохранителей, незамедлительной четкой процессуальной реакции, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, а также учета особенностей местной миграционной ситуации.

Глава СК считает, что проблема преступности мигрантов в РФ связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают их на работу.

До этого в Госдуме предложили считать тяжкими все связанные с незаконной миграцией преступления. Там также выступили за введение внесудебной блокировки сайтов, рекламирующих услуги по нелегальному получению документов иностранцами.

Ранее МВД России сообщало, сколько нелегальных мигрантов выслали из страны в 2024 году.

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