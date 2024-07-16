Мэр Ульяновска ответил на приглашение «Бургера кинга» прийти на обед

Мэр Ульяновска Александр Болдакин заявил, что перестал ходить в кафе «Бургер Кинг» после шуток жителей о своем лишнем весе. Спустя месяц сеть разместила баннер над входом — она пригласила мэра и его детей вернуться. В беседе с «Газетой. Ru» чиновник объяснил, что пока не сможет принять приглашение — работы много, а дети уехали на каникулы.

«Как вы знаете, сегодня фастфуд пользуется популярностью в первую очередь у детей. Мои дети, которых у меня четверо, не являются исключением. Поэтому фастфуд в нашей жизни присутствует в первую очередь для детей. Сам я утром не завтракаю, поесть удается ближе к обеду. Что касается питания дома — здесь все как у большинства людей — картошка, овощи, фрукты супы, каши из круп. Единственное — моя жена долгое время жила в Средней Азии, и оттуда у нас в семье очень любят плов, шашлык, самсу и другие традиционные блюда. Готовить самому почти нет времени, в основном берем готовое в одном из самых простых заведений, которое находится на центральном рынке Ульяновска. Благодарен популярному фастфуду за приглашение на обед. Но у меня много работы, а дети уехали к бабушке на каникулы», — сказал он.

Болдакин также связал свой лишний вес с генетикой, члены его семьи тоже были полными.

«Что касается лишнего веса — у меня такая конституция, в моих социальных сетях есть фото папы, мамы, бабушки, они тоже были полные. Это не результат переедания, а лишь генетика. Сам я регулярно катаюсь на велосипеде, раньше профессионально играл в футбол и волейбол, был капитаном школьной команды», — пояснил он.

В этом мае Болдакин рассказал изданию «73 Онлайн», что перестал посещать кафе быстрого питания «Бургер Кинг» после того, как горожане сфотографировали его там с дочерью и начали писать оскорбительные комментарии.

В июле сеть разместила над рестораном в Ульяновске баннер с приглашением: «Мэр, мы соскучились! Прошел месяц — приходите за воппером для себя и детей».

В пресс-службе «БК» заявили изданию «Подъем», что хотели сделать бесплатную доставку на адрес администрации, но ограничились баннером. В компании добавили, что мэр пока не приходил в ресторан.

Ранее житель Башкирии прокусил ухо мужчине в очереди за фастфудом.