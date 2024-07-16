Прокуратура начала проверку массового отключения электроэнергии в Бурятии

Прокуратура Бурятии организовала надзорные мероприятия в связи с массовым отключением электроэнергии в республике. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отключение электроснабжения, отметили в прокуратуре, было зафиксировано в пяти муниципальных районах и городе Улан-Удэ.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства, по ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос восстановления электроснабжения находится на контроле прокуратуры республики, добавили там.

Более 115 000 жителей семи муниципальных округов Бурятии и города Улан-Удэ остались без электричества, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

16 июля правительство Забайкальского края сообщило об ограничении подачи электроэнергии в связи с аварийным отключением на втором энергоблоке ГРЭС в Бурятии. Региональное диспетчерское управление принимает меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области.

Ранее в четырех регионах РФ из-за жары начались проблемы с электроснабжением.