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Россиянин устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе

В Иркутске мужчина открыл стрельбу из-за шумевшей компании

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Depositphotos

В Иркутске посиделки компании закончились стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел в микрорайоне Пушкино. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и шумела. Местные жители пытались урегулировать ситуацию словесно, но дебоширы не реагировали на какие-либо замечания.

В какой-то момент одному из жильцов надоело терпеть. Он схватился за ружье и устроил стрельбу. О том, пострадал ли кто-то, не сообщается. Информация о том, разошлась ли компания после этого, отсутствует.

До этого в Северной Осетии подросток устроил перестрелку с полицейскими. Сотрудники МВД предполагали, что в доме молодого человека хранится оружие, приобретенное незаконным путем, юноша должен был дать объяснения. Вместо этого он открыл стрельбу по правоохранителям.

Полицейские сначала несколько раз выстрелили в воздух, но это не дало какого-либо эффекта, поэтому они направили оружие на подростка. В результате он получил травму живота.

Ранее мужчину посадили в тюрьму за то, что он громко слушал музыку и мешал соседям.

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