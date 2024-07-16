На Урале хозяева бросили кошку в аэропорту и улетели без нее

Сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово спасли кошку, которую оставили пассажиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Интересный Екатеринбург».

По информации канала, хозяева передали переноску с животным незнакомцу, а тот оставил ее в кустах недалеко от здания аэровокзала.

«Это заметила сотрудница терминала деловой авиации, которая унесла животное обратно в аэропорт, где пребывающее в глубоком шоке животное попытались напоить и накормить», — рассказали сотрудники аэропорта.

Кошку забрала домой женщина из Центра транспортной и авиационной безопасности. По словам екатеринбурженки, она попытается найти отказнице новых хозяев, а в случае неудачи оставит ее себе.

До этого в Москве спасли собаку, которая сидела на балконе двое суток без еды и воды. Животное передали участковому, которому предстоит найти его хозяина.

Ранее в Щербинке спасли кота Барона, который неделю просидел в квартире без хозяина.