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Свыше 70 населенных пунктов в Бурятии остались без света

Цыденов: в Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества

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Подслушано во Владимире/VK

Свыше 70 населенных пунктов остались в Бурятии без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Отключен один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края», — сообщил глава региона.

Цыденов добавил, что по состоянию на 18:45 (13:45 по московскому времени) в семи муниципальных образованиях и городе Улан-Удэ, а также в 75 населенных пунктах, где проживает свыше 115 тысяч человек, отключено электричество.

Глава республики отметил, что в настоящее время проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме.

Другой случай произошел 8 июля. В центре Волгограда было отключено электричество после технологических проблем.

В тот же день в Ростовской области из-за жары и повышенных нагрузок на сети было принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия.

Ранее в Краснодаре 35 улиц остались без электричества из-за повреждения на подстанциях.

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