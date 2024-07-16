На энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии произошло аварийное отключение

Ограничение подачи электроэнергии произошло в Забайкальском крае из-за аварийного отключения на втором энергоблоке ГРЭС в городе Гусиноозерске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.
«Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС», — говорится в сообщении.
На фоне этого в период пиковой нагрузки (в 20:00 по местному времени) в энергосистеме края произошли ограничения подачи электроэнергии.
Региональное диспетчерское управление принимает меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области.
В правительстве края добавили, что поэтапное восстановление подачи электроэнергии начнется после прохождения пиковой нагрузки.
9 июля Минэнерго сообщало, что около 600 тыс. человек остались без света из-за нарушения электроснабжения в ряде регионов РФ. Причиной этого назвали аномальную жару.
Ранее в Ростовской области решили ограничить подачу электроэнергии на предприятия.