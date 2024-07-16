Россия попросила помощи Красного Креста в ускорении обменов пленными

Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста (МККК) помочь найти без вести пропавших и ускорить процедуру обмена российскими и украинскими военнопленными. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что не теряет контакты с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борисом Мишелем.

По словам Москальковой, в последнее время сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и на Украине. Мишель заявил омбудсмену, что эти встречи важны для самих военнопленных.

14 июля уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что украинская сторона собирается провести «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией. По его словам, в подготовке к обмену Украине помогают Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.