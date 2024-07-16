Украинский дрон ранил водителя комбайна в Курской области

Житель Глушковского района Курской области получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.

По словам чиновника, раненый мужчина находился за рулем комбайна, когда его атаковал дрон. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу. После обследования его направят в областную клинику.

Сам комбайн также получил повреждения, его собственнику обещали посильно возместить ущерб.

Утром 16 июля беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате также пострадал житель региона.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ.

Уточняется, что девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что украинский дрон повредил резервуар нефтебазы в Орловской области.