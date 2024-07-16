Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон ранил водителя комбайна в Курской области

Смирнов: водитель комбайна получил ранение в ходе атаки ВСУ на Курскую область

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Житель Глушковского района Курской области получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.

По словам чиновника, раненый мужчина находился за рулем комбайна, когда его атаковал дрон. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу. После обследования его направят в областную клинику.

Сам комбайн также получил повреждения, его собственнику обещали посильно возместить ущерб.

Утром 16 июля беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате также пострадал житель региона.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ.

Уточняется, что девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что украинский дрон повредил резервуар нефтебазы в Орловской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами