Финляндия вырубит лес для установки забора на границе с Россией

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Для установки ограждения на границе с Россией власти Финляндии намерены до конца года вырубить деревья на территории 120 км. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

Возведение забора на границе с РФ проходит согласно графику, на юго-востоке страны для ограждения уже срублено 45 км леса, рассказал Yle.

Непосредственное строительство начнется в августе неподалеку от Нуйямаа. На первом этапе застройщики возведут ограждение длиною 70 км.

Таким образом, на границе образуется безлесная полоса шириной 25 км, что, как отмечает вещатель, облегчит пограничный контроль.

В районах Пелколы, Саллы и Иматры уже были построены пробные ограждения. В рамках пилотного этапа проекта было построено приблизительно три километра забора.

16 июля финский президент Александр Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев на территорию страны и их выдворении на границе с РФ.

Ранее ужесточение финского закона о мигрантах привлекло внимание Еврокомиссии.