Трамп рассказал о своем ухе после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу ABC News после покушения на митинге в Пенсильвании, что с его ухом все в порядке.

Политик надеется, что повязку с уха ему снимут ко времени выступления на Национальном съезде Республиканской партии США, которое пройдет в четверг, 18 июля.

По словам политика, на ухе остался глубокий след.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее новость о спасении Трампа девушкой-телохранителем из России назвали фейком.