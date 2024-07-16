В Армении завершено следствие по делу группировки, планировавшей теракты

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу преступной группировки, которая готовила захват госучреждений страны. Об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В целях эффективного осуществления опасных для общества действий был разработан план сброса взрывчатого вещества с дронов, а также другие методы дистанционного управления взрывами», — говорится в сообщении.
В СК Армении добавили, что в ходе расследования дела было установлено, что члены группировки приобрели и испытали беспилотный летательный аппарат, после чего модифицировали его для более эффективного достижения преступных целей.
Отмечается, что в планы преступной группы входила дезорганизация работы органов государственного аппарата с помощью терактов. Причиной для осуществления преступной деятельности стало несогласие с проводимой руководством страны внешней политикой.
По информации представителей СК Армении, группировка носила кодовое название «Северный листопад». Члены преступной группы приобретали необходимые материалы и подручные средства для осуществления своих замыслов.
По данным ведомства, основными действующими лицами были пять человек. Материалы по ним вместе с обвинительным заключением переданы в прокуратуру на утверждение.
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