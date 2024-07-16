Взрыв произошел в Харькове

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

Подробная информация не приводится.

В настоящее время в Харьковской области действует режим воздушной тревоги. Также сообщалось о взрыве в пригороде Харькова.

Накануне повреждения получили объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщал глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Также сообщалось о взрывах в приграничной с Россией Черниговской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Никополе.