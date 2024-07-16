В Херсонской области осудят мужчину, пытавшегося подорвать машину чиновника

Житель Каховского района Херсонской области предстанет перед судом за попытку совершить теракт в отношении сотрудника одной из районных администраций. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, речь идет о 53-летнем мужчине. Сотрудники следственных органов установили, что в феврале 2024 года он организовал теракт против должностного лица. При этом гражданин действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), подчеркивается в заявлении.

«Мужчина установил изготовленное им взрывное устройство на днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывное устройство было обнаружено сотрудниками ФСБ (Федеральной службы безопасности РФ. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Глава субъекта уточнил, что стражи порядка обезвредили взрывное устройство. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.

Как отметил Сальдо, прокуратура Херсонской области уже направила материалы уголовного дела в Южный окружной военный суд. Также инстанция получила обвинительное заключение, утвержденное прокурором.

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