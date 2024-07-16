В «Сенеже» пройдет фестиваль новых медиа

В новом кампусе Мастерской управления «Сенеж» с 22 по 25 июля пройдет фестиваль новых медиа, в котором примут участие более 400 представителей сферы, сообщает пресс-служба фестиваля.

Как отметила основатель программы «Мастерская новых медиа», заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, фестиваль планируется сделать площадкой для объединения медийщиков, продвигающих российские ценности.

Все участники фестиваля – выпускники федеральной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа».

Всего во время фестиваля будет организовано 5 тематических площадок: «Ценности и креатив», «Продвижение и аудитория», «Вызовы и будущее», «Мастерство управления в медиа: люди и команды» и «Россия».

Участники фестиваля встретятся с известными меидаменеджерами и медиатехнологами, блогерами, политическими и культурными деятелями.

Напомним, выпускниками «Мастерской новых медиа» являются 987 человек из 88 регионов России, а также Белоруссии и Бельгии.