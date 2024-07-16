Жителя Орловской области поймали при продаже взрывчатки

Жителя Орловской области заключили под стражу после обвинения в торговле взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Мужчину задержали сразу же после того, как он продал запрещенные предметы клиенту. Всего у мужчины изъяли десять взрывных устройств и взрывчатое вещество общей массой более семи килограммов.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. В действиях мужчины увидели признаки незаконного сбыта взрывных устройств.

До этого в Волховском районе Ленобласти обнаружили схрон взрывчатых веществ и боеприпасов. О нем сообщила местная жительница, которая обнаружила предметы у себя в сарае.

Правоохранители изъяли более 130 патронов, четыре тротиловые и одну амонитовую шашку, арбалет и другие предметы. Предположительно их в этом месте оставил 50-летний местный житель, который ранее уже попадался правоохранителям и был судим.

Ранее в городе ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным оружием.