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Жителя Орловской области поймали при продаже взрывчатки

В Орловской области мужчину задержали за незаконный оборот взрывчатки

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Орловской области заключили под стражу после обвинения в торговле взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Мужчину задержали сразу же после того, как он продал запрещенные предметы клиенту. Всего у мужчины изъяли десять взрывных устройств и взрывчатое вещество общей массой более семи килограммов.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. В действиях мужчины увидели признаки незаконного сбыта взрывных устройств.

До этого в Волховском районе Ленобласти обнаружили схрон взрывчатых веществ и боеприпасов. О нем сообщила местная жительница, которая обнаружила предметы у себя в сарае.

Правоохранители изъяли более 130 патронов, четыре тротиловые и одну амонитовую шашку, арбалет и другие предметы. Предположительно их в этом месте оставил 50-летний местный житель, который ранее уже попадался правоохранителям и был судим.

Ранее в городе ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным оружием.

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