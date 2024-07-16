Психолог дала советы по эффективной профилактике зависимостей

Один из самых эффективных способов профилактики зависимостей — самопознание и личностное развитие. Об этом в интервью РИАМО сообщила бизнес-психолог, гештальт-терапевт Ксения Ким. По ее словам, важно развивать в себе способность справляться со стрессовыми ситуациями, не прибегая к тому, что вызывает привыкание, будь то алкоголь, сигареты или сладости.

«Самым подходящим методом для того, чтобы развивать в себе эти способности, является психотерапия. В процессе работы с психотерапевтом человек занимается самопознанием, учится распознавать свои чувства и эмоции, понимать, чего ему по-настоящему хочется и какую потребность он не может для себя удовлетворить, и со временем учится справляться самостоятельно», — отметила эксперт.

Она добавила, что такая работа над собой положительно отразится на здоровье, отношениях и профессиональной реализации.

Психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса Лерона Наринская до этого объяснила, как справиться с любой зависимостью. По ее словам, важно сначала признать проблему, а затем обратиться за поддержкой.

При избавлении от зависимостей она посоветовала уделять время физиологии — отдыхать, регулярно питаться и достаточно спать. Кроме того, стоит отказаться от чтения негативных новостей и ограничить общение с людьми, которые приносят в жизнь лишь огорчения, отметила специалист.

Ранее психиатр рассказал, какая зависимость чаще всего разрушает семьи.