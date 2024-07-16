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Путин заявил о важности поддержки семей участников СВО

Путин заявил о важности постоянной поддержки семей участников СВО

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил о важности оказывать постоянную поддержку семьям участников специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Сам губернатор рассказал, как в субъекте поддерживают участников СВО. В ответ на это Путин поблагодарил его и местные власти за работу. «И по семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже, постоянно оказывать им всестороннюю поддержку», — отметил президент.

До этого Путин говорил, что Российская Федерация добьется обеспечения безопасности Донбасса.

В конце июня Путин заявил, что российские бойцы, занимающие позиции на линии соприкосновения в зоне СВО, делают все необходимое для обеспечения безопасности Донбасса. Путин также отметил, что вопросы социального и экономического развития Донбасса требуют немедленного решения, параллельно с выполнением боевых задач.

В ходе выступления российский лидер призвал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева приложить максимум усилий для того, чтобы решить все имеющиеся в регионе вопросы.

Ранее Путин заявил, что Россия предлагала Украине разрешить конфликт в Донбассе мирно.

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