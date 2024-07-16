Россиянам рассказали, как подготовить кожу к пляжному отдыху

Врач дерматолог-косметолог клиники ZEN Levitation Екатерина Халеева в беседе с РИАМО рассказала, как подготовить кожу к интенсивному воздействию ультрафиолета на пляжном отдыхе. За две недели до поездки на море она посоветовала сделать одну процедуру биоревитализации, при которой под кожу вводится гиалуроновая кислота, стимулирующая синтез коллагена и эластина.

«Далее в первые три дня на отдыхе должны применяться максимальные фильтры. По прошествии трех дней можно снижать интенсивность защиты, но не рекомендуется использовать фильтры ниже 30 SPF», — сказала Халеева.

Она добавила, что в большинстве случаев кожа стареет из-за воздействия ультрафиолета, который проникает в дерму и способствует образованию свободных радикалов, разрушающих коллагеновые волокна.

Сотрудник медицинской и исследовательской организации Henry Ford Health, дерматолог из США Генри Лим до этого отмечал, что солнцезащитный крем не препятствует естественной выработке витамина D под солнцем. Использование таких средств необходимо не только для предотвращения солнечных ожогов, но и для защиты от разрушительного для ДНК воздействия ультрафиолета.

Для защиты кожи дерматолог порекомендовал использовать солнцезащитные средства ежедневно.

Ранее врач поделилась эффективными способами борьбы с пигментацией кожи.