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Российские подростки жестоко избили пенсионера

В Липецке подростки жестоко избили пенсионера во дворе дома

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Липецк с огоньком»‎' class="item-image" >
Телеграм-канал «‎Липецк с огоньком»‎

В Липецке двое подростков жестоко избили пенсионера во дворе дома. Видео, снятое одним из очевидцев ЧП из окна, опубликовал Telegram-канал «Липецк с огоньком».

На нем двое молодых людей избивают пожилого мужчину, который лежит на газоне у дома 1 по улице Замятина. Видно, что у пенсионера в крови все лицо. Один из юношей бьет потерпевшего по голове ногой со словами «Ты ее трогал?». Из окна дома, под окнами которого происходит ЧП, истошно кричит женщина. Она просит прохожих помочь и вызвать полицию.

На последних кадрах молодой человек еще раз бьет пенсионера по голове и тот, вероятно, теряет сознание. Кроме юношей на видео присутствует девушка.

До этого в Калининграде пьяные подростки избили 15-летнего собутыльника до потери сознания. Позже потерпевший пришел в себя в больнице и устроил там дебош.

Ранее на Урале подростки устроили массовую драку со стрельбой.

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