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В Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Первая репетиция Главного военно-морского парада состоялась в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказал корреспондент агентства, корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной морской артерии Петербурга. Среди судов были: базовый тральщик »Александр Обухов», малый ракетный корабль (МРК) «Град».

Кроме того, участие в репетиции приняли МРК «Наро-Фоминск», МРК «Град Свияжск», а также десантный катер «Алексей Баринов». На борту последнего традиционно закреплена реплика знаменитого ботика Петра I.

Во время первой тренировки экипажи отработали соблюдение условленной дистанции между кораблями. Кроме того, прошли репетиции поддержания определенной скорости для удержания на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы по пути от Благовещенского до Троицкого мостов.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Накануне сообщалось, что в Южно-Китайском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2024». Российские и китайские корабли покинули порт Чжаньцзян и вышли в Южно-Китайское море для отработки задач активной фазы учения.

Ранее в КНР заявили о готовности укреплять связи с российской армией.

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