Совет Федерации поддержал проект о соцвкладах для граждан с низкими доходами

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате парламента принять закон о социальных вкладах для граждан с низкими доходами. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона предполагает открытие социальных банковских вкладов в пределах 50 тыс. рублей. Размер процентной ставки будет максимально возможным по вкладам физлиц в конкретной кредитной организации. Максимальный срок — один год с возможностью продления на такой же срок.

Авторы законопроекта считают, что с помощью него можно будет оказать поддержку гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля следующего года. Сначала его положения будут применять только в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года — в отношении других банков.

Госдума приняла документ 9 июля в двух чтениях.

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