Заседание по делу журналиста Гершковича состоится на месяц раньше

Свердловский областной суд изменил дату заседания по делу журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Сторона защиты подала ходатайство о переносе заседания на 18 июля. Суд удовлетворил требование защиты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально рассмотрение дела назначили на 13 августа.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменяют нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

26 июня в Свердловском областном суде состоялось в закрытом режиме первое заседание по делу Гершковича.

Ранее Трамп рассказал, что сделает с журналистом Гершковичем, если победит на выборах.